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Наука и технологии
Опубликовано 10 февраля 2024, 05:15
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NASA решила измерять уровень топлива в лунных аппаратах радиоволнами

Никаких щупов
У NASA есть футуристическое решение для измерения уровня топлива в космосе. Лунный корабль Intuitive Machines Nova-C готовится к старту 14 февраля, а на его борту будет установлен новый революционный «топливный датчик», разработанный космическим агентством: датчик, использующий радиоволны.

На Земле датчики топлива просты. Но в отсутствие гравитации все становится сложнее. Топливо разбрызгивается, прилипая к стенкам бака, что делает традиционные методы измерения бесполезными. Для миссий, использующих сверххолодное топливо, например жидкий водород, все становится еще сложнее. Со временем такое топливо может даже закипеть и улетучиться незамеченным, сбивая традиционные оценки. Это может оказаться губительным для дальних миссий, где знание запасов топлива имеет решающее значение.

На помощь приходит радиочастотный массметр (RFMG): эта технология NASA использует антенну внутри топливного бака для измерения того, как топливо взаимодействует с естественными электромагнитными резонансами бака. Сравнивая эти данные с предварительно загруженной базой данных, RFMG может оценить уровень топлива с точностью до нескольких процентов.

RFMG уже прошел испытания на МКС, проверяя свои характеристики в условиях низкой гравитации. Теперь перед ним стоит самая сложная задача: реальный космический полет в Nova-C. Полученные данные будут сравниваться с результатами моделирования и предыдущих испытаний для дальнейшего совершенствования.

Источник:NASA
Автор:Максим Многословный
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#Луна
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#космос