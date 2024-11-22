NASA сделает ставку на две космические компании для доставки грузов на Луну

Один из этапов этой масштабной программы, Artemis V, назначен на 2032 и 2033 годы. В 2032 году SpaceX доставит на Луну грузовой посадочный модуль с луноходом японской космической организации JAXA. Blue Origin в 2033 году доставит на спутник Земли среду обитания для будущих пилотируемых миссий.

На первых этапах это будут демонстрационные миссии, необходимые для некоторого резюмирования и оптимизации «технических знаний, ресурсов и финансирования NASA и отрасли в ходе подготовки к будущему исследования дальнего космоса». В целом NASA открыто для сотрудничества как с отраслевыми, так и с международными партнёрами.

«NASA планирует как пилотируемые миссии, так и будущие служебные миссии на Луну после Artemis V. Кампания Artemis — это совместная работа с международными и отраслевыми партнёрами. Наличие двух поставщиков лунных посадочных модулей с разными подходами к возможностям посадки экипажа и груза обеспечивает гибкость миссии, одновременно гарантируя регулярный ритм посадок на Луну для продолжения открытий и научных возможностей», — заявил на пресс-брифинге помощник заместителя администратора NASA по техническим вопросам в офисе программы «Луна — Марс» Стивен Д. Крич.