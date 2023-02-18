NASA сделало снимок необычного астероида со странной длинной

Ближайшее сближение астероида, названного 2011 AG5, с Землей произошло 3 февраля, когда он приблизился к нашей планете на расстояние около 1,7 млн км. Его длина составляет примерно полкилометра, а ширина - около 150 м.

По словам команды, которая обнаружила и измерила астероид, он очень длинный. "Из 1040 околоземных объектов, наблюдавшихся планетарными радарами на сегодняшний день, этот - один из самых вытянутых, которые мы видели", - сказал Ланс Беннер, главный научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA.

Команда также обнаружила, что скорость вращения 2011 AG5 довольно низкая: объекту требуется девять часов, чтобы совершить оборот. Следующий пролет астероида мимо Земли состоится только в 2040 году, пока же он продолжает движение по орбите вокруг Солнца.