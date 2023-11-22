NASA сфотографировали и изучили «сердце» нашего Млечного пути

На снимке, представляющем собой визуальное пиршество, запечатлевшее около 500 000 звезд, видно скопление протозвезд - звездных младенцев, находящихся в стадии формирования, - окутанное темным облаком инфракрасного диапазона. Среди небесного хаоса камера ближнего инфракрасного диапазона «Уэбба» обнаружила ионизированный водород, бросающий вызов существующим теориям своим огромным масштабом.

«Это сокровищница данных», - восторгается главный исследователь Самуэль Кроу. «Уэбб раскрывает секреты галактического центра, исследуя звездообразование так, как мы раньше могли только мечтать».