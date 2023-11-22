NASA сфотографировали и изучили «сердце» нашего Млечного пути

NASA сфотографировали и изучили «сердце» нашего Млечного путиНа снимке около 500 тысяч звезд
Космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб» открыл беспрецедентный вид на сердце Млечного Пути, продемонстрировав невиданные ранее особенности, которые заставляют астрономов ломать голову. Звездообразующая зона, получившая название Стрелец C, находится всего в 300 световых годах от центральной сверхмассивной черной дыры галактики - Стрелец A*.
На снимке, представляющем собой визуальное пиршество, запечатлевшее около 500 000 звезд, видно скопление протозвезд - звездных младенцев, находящихся в стадии формирования, - окутанное темным облаком инфракрасного диапазона. Среди небесного хаоса камера ближнего инфракрасного диапазона «Уэбба» обнаружила ионизированный водород, бросающий вызов существующим теориям своим огромным масштабом.
«Это сокровищница данных», - восторгается главный исследователь Самуэль Кроу. «Уэбб раскрывает секреты галактического центра, исследуя звездообразование так, как мы раньше могли только мечтать».