NASA скорректировало вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной

Астероид был обнаружен в декабре 2024 года. Сначала волновались, что он может угрожать Земле, но позднее выяснилось, что опасности для нашей планеты нет. Сейчас внимание сосредоточено на его возможном сближении с Луной. Из-за большого расстояния отслеживать астероид сложно, поэтому NASA использует мощный инфракрасный телескоп Джеймса Уэбба для уточнения его орбиты.

Новые данные улучшили точность прогнозов почти на 20%, что позволило чуть повысить оценку риска удара по Луне. Специалисты подчёркивают, что даже при столкновении серьезных последствий для Луны не будет — размер астероида невелик.

Дальнейшие наблюдения за астероидом ожидаются в 2028 году, когда он приблизится к Земле.