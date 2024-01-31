NASA смогла предупредить Берлин об астероиде лишь за 95 минут до его сгорания

NASA смогла предупредить Берлин об астероиде лишь за 95 минут до его сгоранияОн был небольшой
Астероид диаметром около метра был впервые замечен астрономом Криштианом Сарнецки на горной станции Пишкештетё обсерватории Конколи вблизи Будапешта менее чем за три часа до столкновения. Данные наблюдений были оперативно переданы в Центр малых планет Международного астрономического союза и обновлены на его странице подтверждения объектов, сближающихся с Землей.
Затем эта информация была передана в Scout — компьютерную систему, разработанную NASA. Scout проанализировал данные о траектории и определил вероятную точку столкновения, направив предварительное предупреждение в Координационный офис планетарной обороны NASA (PDCO) в Вашингтоне.
Имея всего три первых наблюдения, алгоритмы Scout эффективно определили возможное столкновение и запросили дополнительные данные у европейских астрономов, которые оперативно откликнулись. Совместные усилия позволили Scout подтвердить вероятное место столкновения в течение 70 минут после обнаружения объекта, обеспечив 95-минутное окно предупреждения о потенциальном столкновении.
Успешное предсказание траектории движения астероида 2024 BX1 и его столкновения демонстрирует эффективность возможностей планетарной обороны. Хотя этот астероид был относительно небольшим и не представлял значительной угрозы, оперативное обнаружение и система предупреждения подчеркивают готовность агентства защитить Землю от потенциально опасных околоземных объектов.