NASA собралось искать внеземные цивилизации по признакам загрязнения

В атмосфере Земли диоксид азота и парниковые газы указывают на деятельность человека. А значит можно было бы поискать такие же признаки на других планетах. В новом исследовании учёных диоксид азота был впервые предложен в качестве признака развитой внеземной цивилизации. Двуокись азота — это побочный продукт сжигания ископаемого топлива на электростанциях или в автомобильных двигателях.

«Следовательно, наблюдение (прим. диоксида азота) на пригодной для жизни планете может потенциально указывать на присутствие промышленно развитой цивилизации», — рассказали учёные NASA.

Тут есть одна проблема. На многих планетах диоксид азота может иметь вполне натуральное происхождение — например, из-за вулканической активности. Поэтому учёные будут должны измерять количество двуокиси азота и проводить моделирования.