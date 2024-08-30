NASA сократила число астронавтов для следующего рейса SpaceX на МКС

Опубликовано 30 августа 2024, 22:161 мин.
NASA сократила число астронавтов для следующего рейса SpaceX на МКСЧтобы вернуть экипаж Boeing
NASA объявила о замене двух астронавтов в предстоящей миссии SpaceX, чтобы освободить место для возвращения двоих сотрудников, оставшихся на Международной космической станции (МКС). В сентябре в космос отправятся Ник Хэйг из NASA и российский астронавт Александр Горбунов. Они вернутся на Землю в феврале вместе с Суни Уильямс и Бэтчем Уилмором.
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Решение было принято из-за проблем с капсулой Boeing Starliner, на которой Уильямс и Уилмор должны были вернуться. В ней возникли проблемы с двигателями и утечками гелия, что сделало её использование слишком рискованным.
Заменены в полете SpaceX будут астронавты NASA Зена Кардман и Стефани Уилсон. NASA отметила, что они могут участвовать в будущих миссиях.