NASA сократила число астронавтов для следующего рейса SpaceX на МКС

Решение было принято из-за проблем с капсулой Boeing Starliner, на которой Уильямс и Уилмор должны были вернуться. В ней возникли проблемы с двигателями и утечками гелия, что сделало её использование слишком рискованным.

Заменены в полете SpaceX будут астронавты NASA Зена Кардман и Стефани Уилсон. NASA отметила, что они могут участвовать в будущих миссиях.