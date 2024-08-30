Наука и технологии
Опубликовано 30 августа 2024, 22:16
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NASA сократила число астронавтов для следующего рейса SpaceX на МКС

Чтобы вернуть экипаж Boeing
NASA объявила о замене двух астронавтов в предстоящей миссии SpaceX, чтобы освободить место для возвращения двоих сотрудников, оставшихся на Международной космической станции (МКС). В сентябре в космос отправятся Ник Хэйг из NASA и российский астронавт Александр Горбунов. Они вернутся на Землю в феврале вместе с Суни Уильямс и Бэтчем Уилмором.
NASA сократила число астронавтов для следующего рейса SpaceX на МКС

© Ferra.ru

Решение было принято из-за проблем с капсулой Boeing Starliner, на которой Уильямс и Уилмор должны были вернуться. В ней возникли проблемы с двигателями и утечками гелия, что сделало её использование слишком рискованным.

Заменены в полете SpaceX будут астронавты NASA Зена Кардман и Стефани Уилсон. NASA отметила, что они могут участвовать в будущих миссиях.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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