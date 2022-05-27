NASA создало марсианский многочасовой "звуковой пейзаж" с помощью марсохода Perseverance

Аудиозаписи с марсохода были впервые опубликованы в прошлом году - ни один из звуков не был очень приятным для уха, возможно, из-за электромагнитных помех. Анализ этих звуков и то, что они могут рассказать нам о том, как звук распространяется на Марсе, был опубликован в прошлом месяце в журнале Nature.

Баптист Шиде, планетарный ученый из Лос-Аламосской национальной лаборатории, рассказал Gizmodo, что звук, слышимый на Марсе, будет звучать так, как будто он проходит через стену, поскольку марсианская атмосфера на 1% плотнее земной. Но Шиде все равно был потрясен тем, насколько тихим оказался Марс – “Он настолько тихий, что в какой-то момент мы подумали, что микрофон сломался”.