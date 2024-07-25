NASA столкнулось с бюджетным кризисом

Запущенный 23 июля 1999 года на борту космического челнока «Колумбия», «Чандра» позволил получить бесценные сведения о Вселенной, от черных дыр до взрывающихся звезд. Однако научное подразделение NASA испытывает почти миллиардный дефицит бюджета, что вынуждает агентство рассмотреть вопрос о существенном сокращении финансирования «Чандры».

В рамках более масштабных сокращений расходов агентство планирует урезать операционный бюджет «Чандры» с 68,3 миллиона долларов в 2023 финансовом году до 5,2 миллиона долларов к 2029 году.

Такое сокращение серьезно повлияет на научную продуктивность миссии и может привести к закрытию миссии.