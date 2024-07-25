NASA столкнулось с бюджетным кризисом

Опубликовано 25 июля 2024, 16:43
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NASA столкнулось с бюджетным кризисомДолгоживущая обсерватория "Чандра" под угрозой
Рентгеновская обсерватория NASA «Чандра», являющаяся «краеугольным камнем» космических исследований на протяжении 25 лет, столкнулась с неопределенным будущим из-за серьезных бюджетных ограничений, пишут СМИ.
Запущенный 23 июля 1999 года на борту космического челнока «Колумбия», «Чандра» позволил получить бесценные сведения о Вселенной, от черных дыр до взрывающихся звезд. Однако научное подразделение NASA испытывает почти миллиардный дефицит бюджета, что вынуждает агентство рассмотреть вопрос о существенном сокращении финансирования «Чандры».
В рамках более масштабных сокращений расходов агентство планирует урезать операционный бюджет «Чандры» с 68,3 миллиона долларов в 2023 финансовом году до 5,2 миллиона долларов к 2029 году.
Такое сокращение серьезно повлияет на научную продуктивность миссии и может привести к закрытию миссии.