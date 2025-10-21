NASA устала ждать: контракт SpaceX на высадку на Луну отдадут конкурентам

Контракт стоимостью около 4 миллиардов долларов должен был обеспечить доставку астронавтов на Луну уже в 2027 году. Однако программа столкнулась с техническими трудностями: корабль еще не завершил полноценный орбитальный полет, а ключевые технологии, включая дозаправку на орбите, пока не отработаны.

Теперь NASA намерено открыть контракт для новых участников, чтобы ускорить реализацию миссии и не уступить в «лунной гонке» Китаю. Среди потенциальных конкурентов называют компанию Blue Origin, уже работающую над собственным модулем стоимостью 3,4 миллиарда долларов. Ее первый пилотируемый полет к Луне запланирован не раньше 2029 года, но сроки могут быть пересмотрены.