Наука и технологии
Опубликовано 13 декабря 2024, 06:45
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NASA установило причину крушения вертолета Ingenuity на Марсе

Всё просто
Инженеры NASA считают, что им удалось выяснить, почему вертолет Ingenuity потерпел крушение на Марсе во время своего 72-го полета в январе 2024 года. Проблема была связана с навигационной системой вертолета, которая не могла определить особенности гладкого рельефа кратера Джезеро.
NASA установило причину крушения вертолета Ingenuity на Марсе

© NASA

Ingenuity полагается на камеру, направленную вниз, которая отслеживает особенности поверхности, такие как камни, чтобы определить свое положение и скорость. Однако во время последнего полета на поверхности не хватало текстуры, чтобы система работала правильно. Примерно через 20 секунд полета Ingenuity потерял важные данные о позиционировании.

В результате вертолет приземлился с горизонтальным смещением, что привело к его падению. В результате падения у вертолета отломились все четыре лопасти.

Удивительно, но Ingenuity все еще поддерживает связь с ровером NASA Perseverance, который доставил вертолет на Марс в 2021 году. Его солнечные батареи позволяют периодически выходить на связь.

Сейчас NASA рассматривает возможность использования в будущих миссиях на Марсе более крупных вертолетов, которые могли бы перевозить научные инструменты для изучения районов, недоступных для роверов.

Источник:NASA
Автор:Максим Многословный
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