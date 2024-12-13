NASA установило причину крушения вертолета Ingenuity на Марсе

Ingenuity полагается на камеру, направленную вниз, которая отслеживает особенности поверхности, такие как камни, чтобы определить свое положение и скорость. Однако во время последнего полета на поверхности не хватало текстуры, чтобы система работала правильно. Примерно через 20 секунд полета Ingenuity потерял важные данные о позиционировании.

В результате вертолет приземлился с горизонтальным смещением, что привело к его падению. В результате падения у вертолета отломились все четыре лопасти.

Удивительно, но Ingenuity все еще поддерживает связь с ровером NASA Perseverance, который доставил вертолет на Марс в 2021 году. Его солнечные батареи позволяют периодически выходить на связь.

Сейчас NASA рассматривает возможность использования в будущих миссиях на Марсе более крупных вертолетов, которые могли бы перевозить научные инструменты для изучения районов, недоступных для роверов.