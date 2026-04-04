NASA устранило сбой Microsoft Outlook на борту миссии Artemis II

Для решения проблемы специалисты центра управления полетами подключились к устройству Microsoft Surface Pro и перезагрузили рабочие файлы программы. После этого доступ к почте был восстановлен. В NASA отметили, что подобные сбои возникают регулярно, особенно при нестабильном сетевом соединении.

Связь с кораблем обеспечивается через сети Near Space Network и Deep Space Network с использованием антенн и спутников. По мере удаления от Земли каналы переключаются.

В оснащение экипажа также входят камеры Nikon D5, кодер ZCube и экшн-камеры GoPro. Помимо этого, астронавтам разрешено брать с собой смартфоны.