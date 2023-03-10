NASA: в 2046 году с Землёй может столкнуться астероид

В NASA говорят, что хотя это уровень риска выше среднего, вероятность столкновения по-прежнему «очень мала».

Астероид впервые обнаружили 27 февраля. Он получил название 2023 DW, по оценкам, имеет диаметр около 50 метров. Ожидается, что астероид приблизится к Земле 14 февраля 2046 года.

«Часто, когда новые объекты обнаруживаются впервые, требуется несколько недель наблюдений, чтобы уменьшить неопределенность и адекватно предсказать их орбиты на годы вперёд», — рассказали в NASA. Специалисты продолжат обновлять прогнозы по мере поступления новых данных.

Отмечается, что прямое столкновение с таким астероидом не должно быть катастрофическим. Тем не менее, 2023 DW всё ещё может нанести серьёзный ущерб, если упадёт недалеко от крупного города или густонаселённого района.