NASA в кризисе: МКС на грани исчезновения, а у агентства еще и проблемы с финансированием

Планируя вывести стареющую МКС из эксплуатации к 2030 г., космическое агентство надеялось на плавный переход к частным компаниям, осуществляющим коммерческие полеты на низкую околоземную орбиту. Однако финансовые проблемы и возможное сокращение федерального бюджета могут задержать развитие этих альтернатив, что чревато длительным отставанием в возможностях.

Концепция NASA, предусматривающая аренду на коммерческих станциях для астронавтов и космических туристов, может оказаться под угрозой, что поставит под вопрос будущее агентства.

Фил Макалистер, директор отдела коммерческих космических полетов NASA, выразил обеспокоенность готовностью коммерческих станций к 2030 году и допустил возможность возникновения разрыва. Космическое агентство рассматривает возможность использования существующих космических кораблей, таких как Crew Dragon и Starliner, для смягчения последствий возможного перерыва в полетах.