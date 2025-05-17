NASA воскресила «мёртвые» двигатели Voyager 1 спустя 20 лет

Зонд, запущенный в 1977 году, находится в межзвёздном пространстве на расстоянии 15 миллиардов миль от Земли, изучая область за пределами солнечной системы.

Двигатели Voyager 1 необходимы для ориентации антенны, чтобы поддерживать связь с Землёй. Основные двигатели начали деградировать из-за накопления остатков топлива, угрожая миссии. В 2004 году резервные двигатели перестали работать из-за отказа нагревателей, и команда переключилась на другие двигатели. Однако один из инженеров предположил, что проблема могла быть исправимой, и 20 марта 2025 года, после отправки команд, NASA зафиксировала рост температуры нагревателей — двигатели ожили.

Успех миссии, названный «чудом» руководителем проекта Тоддом Барбером, позволит Voyager 1 продолжать передавать уникальные данные.