NASA возобновила подготовку к отправке ровера ЕС на Марс после задержек

Опубликовано 18 апреля 2026, 12:55
NASA возобновила подготовку к отправке ровера ЕС на Марс после задержекЗапуск планируется не раньше 2028 года
NASA снова подключилось к проекту доставки марсохода «Rosalind Franklin», который разрабатывает Европейское космическое агентство. Запуск планируют провести не ранее 2028 года с помощью ракеты «Falcon Heavy» со стартовой площадки космодрома Кеннеди.
Европейская сторона отвечает за сам ровер, посадочный модуль и космический аппарат. США предоставляют тормозные двигатели для посадки, нагревательные элементы для внутренних систем и участвуют в запуске.
Аппарат оснащен научными приборами для поиска следов древней жизни. Среди них масс-спектрометр и анализатор органических молекул. Исследования будут проводиться в районе Oxia Planum.
Проект разрабатывается с 2001 года и неоднократно переносился. Ранее миссия сталкивалась с финансовыми и техническими трудностями, а также изменением партнеров.