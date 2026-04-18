NASA возобновила подготовку к отправке ровера ЕС на Марс после задержек

Европейская сторона отвечает за сам ровер, посадочный модуль и космический аппарат. США предоставляют тормозные двигатели для посадки, нагревательные элементы для внутренних систем и участвуют в запуске.

Аппарат оснащен научными приборами для поиска следов древней жизни. Среди них масс-спектрометр и анализатор органических молекул. Исследования будут проводиться в районе Oxia Planum.

Проект разрабатывается с 2001 года и неоднократно переносился. Ранее миссия сталкивалась с финансовыми и техническими трудностями, а также изменением партнеров.