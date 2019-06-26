NASA впервые разрешило сторонним учёным изучить лунные камни американцев

В рамках миссий Apollo с 1969 по 1972 годы астронавты привезли на Землю 382 килограмма лунного грунта. Они хранились в Центре Джонсона, и изучать их могли только внутренние сотрудники. Многие считали, будто это является доказательством того, что камни, на самом деле, были привезены ни с какой Луны, а собраны где-то на Земле. Хотя опровержение этой версии довольно легко было нагуглить и раньше. Ведь образцы лунной породы хранятся не только в Центре Джонсона.

Однако теперь учёные будут изучать образцы при помощи современных инструментов и смогут узнать намного больше об их природе. Исследователи получили доступ к двум хранилищам: одно из них содержит камни, которые уже пытались изучить, а другое — нетронутые никем образцы (70% от общего количества).