NASA всё же выкупит одно место на российском космическом корабле «Союз»

Для этих целей американцы воспользуются услугой посредника, которым выступит техасская аэрокосмическая фирма Axiom Space, пишет The Verge. Резервная закупка необходима на тот случай, если грядущий запуск SpaceX пойдёт не по плану. По данным источником, космическое агентство старается быть максимально осторожным.

Напомним, что нынешний случай — второй, когда NASA покупает места в российском «Союзе» через частных посредников из США. Ранее подобная сделка проходила через Boeing в 2017 году. Тогда, правда, для американского агентства было выделено пять мест в российском космическом корабле.