NASA выбрала компании для разработки следующего лунохода

В конкурсе участвуют Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venturi Astrolab. Каждая команда проведет следующий год, разрабатывая свои концепции LTV по контракту с NASA. Победивший проект будет построен и отправлен на Луну перед миссией Artemis 5, которая в настоящее время запланирована на март 2030 года.

LTV будет не просто автомобилем для астронавтов. Этот универсальный ровер будет также функционировать в качестве научной платформы. Подобно компании SpaceX, занимающейся доставкой астронавтов и грузов на Международную космическую станцию, NASA будет приобретать услуги LTV, а не сами луноходы. Общая стоимость контракта может составить 4,6 миллиарда долларов.

LTV станет первым американским луноходом со времен миссии «Аполлон» в 1971 году. Несмотря на общие черты, такие как вместимость в два человека и отсутствие герметизации (что означает, что астронавтам понадобятся скафандры), LTV должен будет похвастаться ключевым усовершенствованием: автономным управлением. Это позволит продолжать научные исследования даже в отсутствие астронавтов.

Основным объектом миссии LTV является южный полюс Луны — регион с потенциально значительными запасами водяного льда. Этот ценный ресурс может быть использован для жизнеобеспечения и даже для производства ракетного топлива, прокладывая путь к «устойчивому лунному присутствию».