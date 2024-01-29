NASA выбрала технологию гибернации для исследования глубокого космоса

Оцепенение — это состояние глубокого замедления метаболизма, обычно наблюдаемое у животных, находящихся в спячке, которое позволяет им сохранять энергию и выживать в сложных условиях окружающей среды. STASH изучит возможность вызывания оцепенения у людей, чтобы уменьшить пагубное воздействие микрогравитации, космической радиации и изоляции на организм.

Первоначально эксперимент будет проводиться на грызунах, их будут содержать в камерах при температуре до 4°, чтобы вызвать оцепенение. Мониторинг потребления кислорода, температуры тела и частоты сердечных сокращений в режиме реального времени позволит получить ценные сведения о физиологических эффектах оцепенения у людей.

В случае успеха STASH может произвести прорыв в пилотируемых космических полетах, позволив астронавтам отправляться в более длительные и амбициозные миссии. Гибернация поможет сохранить здоровье экипажа, снизить потребность в пополнении запасов, а также минимизировать влияние стесненных условий жизни и проблем с утилизацией отходов.