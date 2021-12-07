NASA выбрало 10 человек для полёта на Луну

Будущих астронавтов выбрали из более чем 12 тысяч человек. Эти десять человек теперь являются частью так называемого поколения «Артемида» (Artemis Generation). «Артемида» — это финансируемая правительством США пилотируемая космическая программа по отправке людей на Луну. Американцы в рамках программы хотят отправить на спутник Земли первую женщину и первого темнокожего человека. Сроки полёта назначены уже на 2025 год.

Новобранцы пройдут двухлетнюю подготовку в Космический центр имени Линдона Джонсона. ОНа включает в себя полёты на реактивных самолётах Т-38, работу с роботами и многое другое. Если всё пройдет хорошо, счастливчики станут полноправными астронавтами.

Большинство из отобранных десяти человек имеют военный опыт, некоторые в настоящее время или раньше служили в ВВС и ВМС США.