Наука и технологии
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NASA выбрало 10 человек для полёта на Луну

Среди них — женщины
NASA объявило об отборе десяти астронавтов: шести мужчин и четырёх женщины, которые пройдут обучение и смогут претендовать на полёт на Луну.
NASA выбрало 10 человек для полёта на Луну

Будущих астронавтов выбрали из более чем 12 тысяч человек. Эти десять человек теперь являются частью так называемого поколения «Артемида» (Artemis Generation). «Артемида» — это финансируемая правительством США пилотируемая космическая программа по отправке людей на Луну. Американцы в рамках программы хотят отправить на спутник Земли первую женщину и первого темнокожего человека. Сроки полёта назначены уже на 2025 год.

Новобранцы пройдут двухлетнюю подготовку в Космический центр имени Линдона Джонсона. ОНа включает в себя полёты на реактивных самолётах Т-38, работу с роботами и многое другое. Если всё пройдет хорошо, счастливчики станут полноправными астронавтами.

Большинство из отобранных десяти человек имеют военный опыт, некоторые в настоящее время или раньше служили в ВВС и ВМС США.

Источник: The Verge
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