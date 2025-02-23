NASA выбрало SpaceX для запуска телескопа для поиска астероидов

Опубликовано 23 февраля 2025, 00:451 мин.
NASA выбрало SpaceX для запуска телескопа для поиска астероидовСвезло
NASA выбрало компанию SpaceX для запуска космического телескопа Near Earth Object (NEO) Surveyor, предназначенного для обнаружения потенциально опасных астероидов. Миссия будет запущена на ракете Falcon 9 из Флориды уже в сентябре 2027 года, а стоимость контракта составит около 100 миллионов долларов.
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NEO Surveyor будет работать с точки в 1,5 миллиона километров от Земли, используя 50-сантиметровый инфракрасный телескоп для обнаружения и изучения астероидов. Его цель — идентифицировать две трети околоземных объектов шириной не менее 140 метров в течение пяти лет и достичь поставленной цели — обнаружить 90% из них через 10−12 лет.
Миссия недавно прошла ключевую экспертизу, что позволяет продолжить строительство и испытания. Некоторые компоненты космического аппарата уже проходят экологические испытания, а сборка будет проходить в штате Юта.