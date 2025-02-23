NASA выбрало SpaceX для запуска телескопа для поиска астероидов

NEO Surveyor будет работать с точки в 1,5 миллиона километров от Земли, используя 50-сантиметровый инфракрасный телескоп для обнаружения и изучения астероидов. Его цель — идентифицировать две трети околоземных объектов шириной не менее 140 метров в течение пяти лет и достичь поставленной цели — обнаружить 90% из них через 10−12 лет.

Миссия недавно прошла ключевую экспертизу, что позволяет продолжить строительство и испытания. Некоторые компоненты космического аппарата уже проходят экологические испытания, а сборка будет проходить в штате Юта.