NASA выделит SpaceX около 7,5 млрд рублей на запуск миссии по изучению рождения Вселенной

Сама миссия продлится около двух лет, а стартует она уже в 2024 года, передаёт CNET. Планируется, что в рамках научной экспедиции космическое агентство "исследует небо в ближнем инфракрасном свете". Это и должно помочь разобраться специалистам в том, как зародилась Вселенная и том, как развиваются галактики.

Также в рамках SPHEREx учёные будут искать воду и органические молекулы в районах, где из газа и пыли образовывались звёзды. Ожидается, что миссия позволит собрать данные о более 300 млн галактик и 100 млн звёзд в Млечном Пути.