NASA выпустило видео с путешествием через “Столпы Творения”

Команда NASA под руководством Фрэнка Саммерса создала эту визуализацию, чтобы лучше понять, как эти небесные объекты выглядят в различных диапазонах длин волн.

Столпы Творения, простирающиеся на 4-5 световых лет, свидетельствуют о продолжающихся процессах звездообразования в туманности Орла, расположенной на расстоянии 7 000 световых лет в созвездии Змеи.