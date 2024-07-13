NASA выяснило, насколько быстрее идет время на поверхности Луны

Согласно теории относительности Эйнштейна, время движется быстрее или медленнее в зависимости от силы гравитации, которая коррелирует с массой. Из-за меньшего гравитационного притяжения Луны время на ней идет немного быстрее, чем на Земле. Исследователи подсчитали, что время на Луне идет примерно на 0,0000575 секунды в день (57,50 микросекунды/день) быстрее, чем на Земле. Если бы человек прожил на Луне 274 года, то он был бы на 5,76 секунды старше, чем если бы он жил на Земле.

Последствия этого исследования имеют огромное значение для будущих лунных миссий, особенно в связи с тем, что различные организации планируют масштабные исследования и экономическую деятельность на Луне.