NASA забила тревогу из-за утечки на МКС

Опубликовано 29 сентября 2024, 20:541 мин.
NASA забила тревогу из-за утечки на МКСВ российском сегменте
Сотрудники NASA все более обеспокоены утечкой в российском сегменте Международной космической станции (МКС), в частности в «туннеле PrK». Утечка, продолжающаяся с сентября 2019 года, значительно усилилась: NASA сообщила о росте потерь воздуха с менее 0,5 кг в день в начале 2023 года до 1,6 кг к апрелю этого года.
Новый отчет Инспектора генеральной службы NASA подчеркивает серьезность проблемы, отмечая, что коренная причина утечки остается невыясненной, хотя расследования сосредоточены на внутренних и внешних сварных швах. Чтобы минимизировать риски, NASA закрыла люк на модуле «Звезда», ведущий в «туннель PrK».
Роскосмос, в свою очередь, уверен в своей способности контролировать ситуацию.
Напомним, что МКС планируется вывести из эксплуатации к 2028 или 2030 году.