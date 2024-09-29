NASA забила тревогу из-за утечки на МКС

Новый отчет Инспектора генеральной службы NASA подчеркивает серьезность проблемы, отмечая, что коренная причина утечки остается невыясненной, хотя расследования сосредоточены на внутренних и внешних сварных швах. Чтобы минимизировать риски, NASA закрыла люк на модуле «Звезда», ведущий в «туннель PrK».

Роскосмос, в свою очередь, уверен в своей способности контролировать ситуацию.

Напомним, что МКС планируется вывести из эксплуатации к 2028 или 2030 году.