NASA заказало у SpaceX аппараты для сведения МКС с околоземной орбиты

Согласно заявлению американского космического агентства, SpaceX получит на разработку такого аппарата $843 млн. Детали проекта не раскрываются. Известно, что после сдачи работ аппарат перейдёт в собственность NASA.

Отдельным проектом станет комплекс услуг по обслуживанию и запуску аппарата в космос. Выбрана для этих работ SpaceX или другой подрядчик, пока неизвестно.