Наука и технологии
Опубликовано 28 июня 2024, 11:15
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NASA заказало у SpaceX аппараты для сведения МКС с околоземной орбиты

Возможно, будет и другой подрядчик
NASA выбрало компанию Илона Маска SpaceX для разработки аппарата, с помощью которого после 2030 года будет проведён контролируемый сход Международной комической станции с околоземной орбиты.
NASA заказало у SpaceX аппараты для сведения МКС с околоземной орбиты
© NASA / Unsplash

Согласно заявлению американского космического агентства, SpaceX получит на разработку такого аппарата $843 млн. Детали проекта не раскрываются. Известно, что после сдачи работ аппарат перейдёт в собственность NASA.

Отдельным проектом станет комплекс услуг по обслуживанию и запуску аппарата в космос. Выбрана для этих работ SpaceX или другой подрядчик, пока неизвестно.

Источник:NASA
Автор:Андрей Кадуков
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