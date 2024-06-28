NASA заказало у SpaceX аппараты для сведения МКС с околоземной орбиты

Опубликовано 28 июня 2024, 11:15
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NASA заказало у SpaceX аппараты для сведения МКС с околоземной орбитыВозможно, будет и другой подрядчик
NASA выбрало компанию Илона Маска SpaceX для разработки аппарата, с помощью которого после 2030 года будет проведён контролируемый сход Международной комической станции с околоземной орбиты.
Согласно заявлению американского космического агентства, SpaceX получит на разработку такого аппарата $843 млн. Детали проекта не раскрываются. Известно, что после сдачи работ аппарат перейдёт в собственность NASA.
Отдельным проектом станет комплекс услуг по обслуживанию и запуску аппарата в космос. Выбрана для этих работ SpaceX или другой подрядчик, пока неизвестно.