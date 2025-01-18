NASA закончила «мозги» аппарата, который будет изучать инопланетные атмосферы

Опубликовано 18 января 2025, 14:151 мин.
NASA закончила «мозги» аппарата, который будет изучать инопланетные атмосферыСкоро будет наблюдать за далёкими далями
Миссия NASA Pandora стала еще на один шаг ближе к запуску: основные системы — «мозги» — космического аппарата уже готовы. Этот небольшой спутник будет изучать атмосферы по меньшей мере 20 экзопланет, или планет за пределами нашей Солнечной системы, чтобы проанализировать их состав, в том числе наличие облаков и воды.
Цель миссии — помочь ученым лучше понять далекие миры и помочь миссиям, таким как космический телескоп Джеймса Уэбба. Небольшой спутник Pandora, которому предстоит провести углубленное исследование по меньшей мере 20 известных планет, вращающихся вокруг далеких звезд, и определить состав их атмосфер.
Главная особенность Pandora — способность наблюдать за экзопланетами в течение длительного времени, что позволяет собирать более подробные данные, чем более крупные телескопы. Он будет улавливать свет как звезды-хозяина, так и атмосферы экзопланеты, что поможет разделить сигналы и выявить важные атмосферные элементы, такие как вода. Миссия проведет 10 наблюдений за каждой планетой, каждое из которых продлится до 24 часов.