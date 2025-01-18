NASA закончила «мозги» аппарата, который будет изучать инопланетные атмосферы

Цель миссии — помочь ученым лучше понять далекие миры и помочь миссиям, таким как космический телескоп Джеймса Уэбба. Небольшой спутник Pandora, которому предстоит провести углубленное исследование по меньшей мере 20 известных планет, вращающихся вокруг далеких звезд, и определить состав их атмосфер.

Главная особенность Pandora — способность наблюдать за экзопланетами в течение длительного времени, что позволяет собирать более подробные данные, чем более крупные телескопы. Он будет улавливать свет как звезды-хозяина, так и атмосферы экзопланеты, что поможет разделить сигналы и выявить важные атмосферные элементы, такие как вода. Миссия проведет 10 наблюдений за каждой планетой, каждое из которых продлится до 24 часов.