NASA записало звуки чёрной дыры

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NASA записало звуки чёрной дырыЭто жутко
NASA опубликовало запись звуковых волн, исходящих от сверхмассивной чёрной дыры , расположенной на расстоянии 250 миллионов световых лет от нас.
Чёрная дыра находится в центре скопления галактик в Персее, и акустические волны, исходящие от неё, были перенесены на 57 и 58 октав вверх, чтобы их мог услышать человек. Послушать запись можно ниже (звучит жутко):
Чёрная дыра испускает волны, которые вызывают рябь в горячем газе вокруг. Именно их и переработали в звук.