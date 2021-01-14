NASA запишет звуки Марса при помощи нового марсохода

По словам представителей NASA, как только аппарат коснётся поверхности планеты, оно начнёт записывать происходящее вокруг при помощи микрофона, названного EDL, пишет SlashGear. Само космическое агентство описывает записывающее устройство как обычный серийный микрофон, просто имеющий специальную защиту от попадания пыли внутри.

Отметим, что ранее Perseverance уже посылал на Землю звуки, «собранные» во время нахождения за пределами нашей планеты. Так, по пути на Марс, ровер уже воспользовался встроенным микрофон, запечатлев то, как звучит открытый космос.