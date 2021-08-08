NASA заплатит добровольцам за эксперимент с имитацией жизни на Марсе

Эксперимент начнётся осенью 2022 года. Эта серия миссий называется Crew Health and Performance Exploration Analog. Она включает в себя три однолетних симуляции жизни на Марсе на базе Космического центра имени Линдона Джонсона NASA.

«Моделирование на Земле поможет нам понять и противостоять физическим и психологическим проблемам, с которыми астронавты столкнутся перед отъездом», — рассказали исследователи.

В каждой миссии будут участвовать четыре человека. Они будут жить и работать в модуле, напечатанном на 3D-принтере. Его площадь составит около 158 квадратных метра. В задачи экипажа будут входить моделирование выходов в открытый космос, научные исследования, использование виртуальной реальности, управление роботами, а также обмен сообщениями.

NASA ищет здоровых, некурящих жителей США в возрасте от 30 до 55 лет с хорошим знанием английского языка. Агентство заплатит добровольцам, но сумма неизвестна.