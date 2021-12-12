NASA запустило сайт со всеми приближающимися к Земле астероидами

Новая технология мониторинга называется Sentry-II. Она заменила систему Sentry, развёрнутую в 2002 году. Специалисты NASA с тех пор разработали новый алгоритм, который будет точнее оценивать риск столкновения астероидов с Землёй.

Дело в том, что система Sentry не учитывала эффект Ярковского — явление, при котором у астероида появляется слабый реактивный импульс за счёт теплового излучения от нагревшейся днём и остывающей ночью поверхности. В Sentry-II эта проблема решена. Эффект Ярковского влияет на орбиту астероидов в течение длительного времени. Например, из-за этого смещается орбита Апофиса, который имеет шанс столкнуться с Землёй в 2068 году.

Сайт «Eyes on Asteroids» уже можно посетить и изучить там все обнаруженные астероиды. NASA будет постоянно обновлять данные.