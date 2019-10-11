Наука и технологии
Сегодня 20:34
NASA запустило спутник для изучения границы между космосом и атмосферой
Ионосферы
NASA вывело на орбиту американский спутник ICON, который будет изучать процессы, происходящие в верхних слоях атмосферы Земли.
Верхнюю часть атмосферы называют ионосферой, так как она насыщена ионами. В начале этой зоны проходит Линия Кармана, принятая за условную границу между атмосферой Земли и космосом (100 км над уровнем моря).
Спутник же будет двигаться по гораздо более высокой орбите — 580 км. Туда его вывела крылатая ракета корпорации Northrop Grumman, пуск которой совершили с самолёта-носителя L-1011 Stargazer. Спутник ICON успешно отделился от ракеты спустя 20 минут после пуска. На аппарате уже раскрылись солнечные батареи, и он начал функционировать в штатном режиме.
Спутник будет отслеживать изменения в ионосфере под воздействием солнечной активности.
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