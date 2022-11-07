NASA запустит в космос «летающую тарелку» ради будущих миссий на Марс

NASA надеется, что испытание продемонстрирует, как теплозащитный экран может действовать в качестве гигантского тормоза, замедляющего будущий космический корабль на Марсе. «Летающую тарелку» планируется запустить на ракете United Launch Alliance Atlas V в среду (9 ноября) с базы космических сил в Калифорнии.

Как только аппарат достигнет орбиты, теплозащитный экран надуется и будет переведен на траекторию входа с низкой околоземной орбиты. Так будет проверена его способность замедляться и выдерживать вход в атмосферу.