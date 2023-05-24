NASA засняла место крушения японского лунного корабля

LRO сделал серию снимков 26 апреля. Сравнив эти снимки с предыдущими, сделанными до попытки посадки, команда LRO определила место трагического столкновения и обломки разбившегося аппарата. На снимках были видны светлые и темные пиксели, которые не совпадали с окружающими валунами, что, возможно, указывает на фрагменты посадочного аппарата «Хакуто-Р».

Миссия Hakuto-R M1, запущенная токийской компанией ispace в декабре 2022 года, должна была стать первой успешной частной лунной посадкой. На борту аппарата находились различные полезные грузы, в том числе робот Японского космического агентства, все они были потеряны на поверхности Луны.