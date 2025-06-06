NASA заявило о приверженности космическим целям Трампа после угроз Маска

Трамп раскритиковал государственное финансирование SpaceX Маска, и заявил, что это сэкономило бы средства американского бюджета. На фоне их публичного скандала Трамп выразил удивление, что предыдущая администрация Байдена раньше не приняла меры по отмене госсубсидий для SpaceX и других компаний Маска.

Стивенс заверила, что NASA продолжит работать с партнёрами по отрасли, чтобы соответствовать видению президента США относительно будущего космоса. Это стало комментарием на слова Маска, отреагировавшего на слова Трампа и объявившего о ближайших планах по выводу из эксплуатации космического корабля Dragon.

«NASA продолжит реализовывать видение президента относительно будущего космоса. Мы продолжим работать с нашими партнёрами в отрасли, чтобы обеспечить выполнение целей президента в космосе», — сказано в сообщении агентства.