Наука и технологии
Опубликовано 06 июня 2025, 20:04
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NASA заявило о приверженности космическим целям Трампа после угроз Маска

Он пригрозил снять с эксплуатации корабль Dragon
Пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс заявила в соцсети Х, что агентство по-прежнему привержено выполнению космических целей президента Трампа, несмотря на заявление Илона Маска о снятии с эксплуатации космического корабля Dragon.
NASA заявило о приверженности космическим целям Трампа после угроз Маска
© NASA Johnson Space Center Derivative work / Wikimedia Common

Трамп раскритиковал государственное финансирование SpaceX Маска, и заявил, что это сэкономило бы средства американского бюджета. На фоне их публичного скандала Трамп выразил удивление, что предыдущая администрация Байдена раньше не приняла меры по отмене госсубсидий для SpaceX и других компаний Маска.

Стивенс заверила, что NASA продолжит работать с партнёрами по отрасли, чтобы соответствовать видению президента США относительно будущего космоса. Это стало комментарием на слова Маска, отреагировавшего на слова Трампа и объявившего о ближайших планах по выводу из эксплуатации космического корабля Dragon.

«NASA продолжит реализовывать видение президента относительно будущего космоса. Мы продолжим работать с нашими партнёрами в отрасли, чтобы обеспечить выполнение целей президента в космосе», — сказано в сообщении агентства.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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