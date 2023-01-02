Наука и технологии
20:40, 02 января 2023
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NASA заявило о возможных попытках Китая захватить территории на Луне

Между США и Китаем идёт космическая гонка

Глава NASA Билл Нельсон заявил, что власти Китая могут заявить о своих правах на территории на Луне.

NASA заявило о возможных попытках Китая захватить территории на Луне

Фото: Flickr

Претензии на территории Китай может предъявить в случае высадки космонавтов на Луну, считает Нельсон. Так, Пекин может закрепиться в наиболее богатых ресурсами районах и не пускать туда Вашингтон.

Нельсон признал, что США и Китай участвуют в космической гонке. Он отметил, что Вашингтону нужно следить за тем, чтобы Пекин «не добрался до места на Луне под видом научных исследований».

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