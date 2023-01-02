NASA заявило о возможных попытках Китая захватить территории на Луне

Претензии на территории Китай может предъявить в случае высадки космонавтов на Луну, считает Нельсон. Так, Пекин может закрепиться в наиболее богатых ресурсами районах и не пускать туда Вашингтон.

Нельсон признал, что США и Китай участвуют в космической гонке. Он отметил, что Вашингтону нужно следить за тем, чтобы Пекин «не добрался до места на Луне под видом научных исследований».