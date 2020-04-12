Насекомоподобных роботов научились печатать на 3D-принтере за минуты

В робототехнике есть особое направление — мягкая робототехника. Такие роботы демонстрируют повышенную гибкость и адаптируемость при выполнении задач. Кроме того, они безопаснее для людей, чем обычные «жёсткие» роботы.

Теперь создать таких мягких роботов можно с помощью 3D-принтера. Исследователи из Сан-Диего разработали методику печати насекомоподобных роботов, которая довольно недорогая, быстрая и не требует использования экзотического оборудования.

Суть метода в печати так называемого «флекзоскелета» (flexoskeletons). Это каркас с жёсткими материалами на гибкой основе из поликарбонатных листов. Этим мягкие роботы напоминают насекомых: у них особо прочные органы тоже находятся в определённых местах.

Печать компонента «флекзоскелета» занимает около десяти минут. Отдельная деталь при этом стоит менее $1.