Население Земли превысит 8 млрд осенью

Сегодня в 14:27
1 мин.
Население Земли превысит 8 млрд осеньюВозможно, если бы не определённые события, это случилось бы раньше
Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации объединённых наций (ООН) сообщил, что население Земли увеличится до 8 млрд человек к ноябрю 2022 года.
В ООН отметили, что в 2020 году глобальные темпы прироста населения впервые с 1950-го упали ниже 1% в год. Специалисты организации рассчитали, что к 2030 году население достигнет 8,5 млрд человек, к 2050 — 9,7 млрд человек, а к 2100 — 10,4 млрд.
При этом прирост будет происходить за счёт стран с отсталыми экономиками. К 2050 году более половины прогнозируемого прироста будет сосредоточено в Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Танзании. Интересные изменения произойдут с текущими лидерами: к 2027 году Индия обгонит Китай по численности населения.