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Население Земли превысит 8 млрд осенью

Возможно, если бы не определённые события, это случилось бы раньше

Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации объединённых наций (ООН) сообщил, что население Земли увеличится до 8 млрд человек к ноябрю 2022 года.