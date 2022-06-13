Наш организм умнее: учёные выяснили, как мы определяем размер порций

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Наш организм умнее: учёные выяснили, как мы определяем размер порцийМы действительно меньше съедаем, если продукт высококалорийный
Учёные из Бристольского университета провели исследование и пересмотрели давнее мнение о том, что люди склонны есть одинаковое количество пищи, независимо от того, калорийная она или нет. Как оказалось, наш мозг замечательно справляется с задачей определения порций.
Учёные отметили, что в течение многих лет считали, будто люди бездумно переедают высококалорийной пищей. Новое исследование же показало, что это, скорее, не так.
Учёные давали людям есть обычные повседневные блюда с различной степенью калорийности. Это, например, бутерброд с курицей и печеньем с инжиром или каша с черникой и миндалём. В испытании приняли участие 20 здоровых взрослых, которые временно жили в больничной палате, где им подавали разные блюда в течение четырёх недель.
Оказалось, что с увеличением калорийности блюд люди неосознанного уменьшали их порции. Например, люди ели меньшие порции пасты со сливочным сыром, которая является калорийной пищей, по сравнению с овощным салатом.