Наш организм умнее: учёные выяснили, как мы определяем размер порций

Учёные отметили, что в течение многих лет считали, будто люди бездумно переедают высококалорийной пищей. Новое исследование же показало, что это, скорее, не так.

Учёные давали людям есть обычные повседневные блюда с различной степенью калорийности. Это, например, бутерброд с курицей и печеньем с инжиром или каша с черникой и миндалём. В испытании приняли участие 20 здоровых взрослых, которые временно жили в больничной палате, где им подавали разные блюда в течение четырёх недель.

Оказалось, что с увеличением калорийности блюд люди неосознанного уменьшали их порции. Например, люди ели меньшие порции пасты со сливочным сыром, которая является калорийной пищей, по сравнению с овощным салатом.