Наша галактика Млечный Путь оказалась особенной

Новое исследование показывает, что Млечный Путь слишком велик для своей «космологической стены». Чтобы понять, что это такое, следует начать с галактических нитей. Это крупные наблюдаемые космические структуры во Вселенной в форме нитей из галактик. Они лежат между войдами (большими пустотами). Вместе нити и войды могут формировать «великие стены». Так называют относительно плоские комплексы скоплений и сверхскоплений.

Как правило, галактики имеют тенденцию быть значительно меньше этой так называемой стены. Млечный Путь оказался удивительно массивным по сравнению с общей структурой, что является редким космическим явлением.