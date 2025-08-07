Учёные из Университета Рединга (Великобритания) использовали статистические модели и данные окаменелостей, чтобы воссоздать древние условия и определить, где обитали общие предки всех современных приматов.

Оказалось, что они жили в местах с жарким летом и холодной зимой, и могли даже впадать в спячку, как это делают современные карликовые лемуры на Мадагаскаре — они зарываются под землю и спят несколько месяцев, чтобы пережить холод.

Приматы, которые были способны переезжать на большие расстояния при изменении климата, лучше выживали и оставляли потомство. Исследование показало, что перемещавшиеся в новые, более стабильные условия, проходили в среднем 561 км, тогда как оставшиеся в похожем климате — только 137 км.

Со временем приматы переселялись: сначала в умеренные зоны, затем в сухие, и лишь позже — в жаркие и влажные тропики. Эти перемещения сыграли ключевую роль в образовании новых видов.