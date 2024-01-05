Наших ближайших галактических соседей на самом деле оказалось двое

Клэр Мюррей, астроном из Научного института космического телескопа, возглавила группу, которая разгадала этот галактический секрет. Отслеживая молодые звезды и газовые облака, они обнаружили в Малом Магеллановом Облаке две разные звездные ясли, расположенные на расстоянии тысяч световых лет друг от друга.

Обе скрытые галактики меньше нашего Млечного Пути, но не намного. По оценкам, ширина большей из них составляет примерно пятую часть ширины нашей родной галактики. Они также отличаются по составу: в одной из них больше элементов тяжелее водорода и гелия. Еще более интригующей является возможная история их происхождения.

Первый вариант: космическое движение, которое пошло не так. Гравитация могла притянуть эти две карликовые галактики друг к другу в галактическом танце, что и привело к их нынешнему переплетенному состоянию. Второй вариант: «небесное ограбление». Большое Магелланово облако, другой наш ближайший спутник, могло вырвать газ из одной из этих скрытых галактик, сформировав ее нынешнюю конфигурацию.

Точное расстояние между этими небесными близнецами остается неясным, и выяснение их происхождения потребует дальнейших исследований. Одно можно сказать наверняка: это открытие переписывает наше представление о Малом Магеллановом Облаке и поднимает увлекательные вопросы о его формировании и взаимодействии с Млечным Путем и его более крупным соседом.