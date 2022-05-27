Нашлось ещё одно сходство между людьми и дельфинами

У дельфинов афалин есть характерные свистки, которые они используют, чтобы узнавать друг друга. Эти звуки уникальны для каждого животного. Оказалось, что на акустические особенности свиста каждого дельфина влияет его среда обитания и сообщество. Влияет, например, то, чего больше в зоне обитания животных — участков с водорослями или илистого морского дна.

Учёные узнали это, проанализировав в общей сложности 188 часов записанных звуков дельфинов. Исследователи обращали внимание на акустические характеристики звуков, такие как продолжительность и высота. В итоге удалось идентифицировать 168 характерных свистов.

Ранее исследователи узнали, что среди дельфинов афалин есть и «правши», и «левши».