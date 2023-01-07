Нашумевшую нейросеть ChatGPT теперь используют для написания вирусов

Исследователи из компании Check Point Research сообщили, что в течение нескольких недель после запуска ChatGPT участники киберпреступных форумов - некоторые из них практически не имели опыта кодирования - использовали его для написания программного обеспечения и электронных писем, которые могли быть использованы для шпионажа, выкупа, вредоносного спама и других противозаконных задач.

"Пока еще слишком рано решать, станут ли возможности ChatGPT новым любимым инструментом участников даркнета", - пишут исследователи компании. "Однако сообщество киберпреступников уже проявило значительный интерес и активно использует эту новейшую тенденцию для генерации вредоносного кода".

Например, один из участников форума опубликовал свой первый вредоносный скрипт и похвалил ChatGPT за "приятную помощь".