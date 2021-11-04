Насколько большой может быть рыба, способная передвигаться по суше?

Когда-то существовали рыбы девонские пандерихт и тиктаалик, от которых, как считается, произошли первые четвероногие. Учёные выяснили, что из-за внешних условий среды им пришлось переместиться на сушу. Однако способ, которым они передвигались по земле, оставался непонятным. Прежде всего - из-за отсутствия примеров современных сухопутных рыб, которые были бы похожи на древних девонских рыб. Исследованием этого вопроса занялся Александр Кузнецов из Палеонтологического института им. А.А. Борисяка Российской академии наук.

Для проведения исследования учёный купил в южном Вьетнами четыре пресноводных амфибиотических рыбы, среди которых рисовый угорь Monopterus, ползун Anabas, сомик Clarias и змееголов Channa. Далее он в течение одного-трёх дней наблюдал за особенностями передвижения рыб по влажной глине. Оказалось, что все из них (самым крупным был змееголов длиной 1,5 м и массой 1,2 кг) похожим образом, то есть «рывками» с небольшими перерывами. Основной вывод исследования заключался в том, что для передвижения по суше рыбам нужно иметь только орган воздушного дыхания, то есть аналог лёгких. Кроме того, у таких рыб есть плавательная мускулатура, расположенная по бокам тела, которая играет роль «мотора», помогая передвигаться по земле.