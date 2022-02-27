Насколько изменились собаки за 100 лет: семь известных пород

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Насколько изменились собаки за 100 лет: семь известных породОб этом пишет «Лайф»
Некоторые породы собак в результате разведения изменились за 100 лет до неузнаваемости. О некоторых из них - в материале.
Сегодня существует большое количество пород собак. Но задумывались ли вы, как домашние любимцы выглядели сотню лет назад? Об изначальном виде представителей семи пород - ниже.
- Такса. Эта порода была создана изначально для охоты на животных. Кроме того, 100 лет назад такса была намного выше, чем сейчас, и в 1,5 раза короче. У современных представителей этой породы возникают проблемы с позвоночником из-за большой длины, а ещё постоянно отнимаются задние лапы.
- Немецкая овчарка. С каждым годом в результате селекции нижняя половина туловища овчарки опускалась ниже, грудная клетка расширялась, а ноги становились короче. Поэтому у современного варианта немецких овчарок бывают в старости проблемы с суставами.
- Ротвейлер. Сотню лет назад похожа была эта собака скорее на дворняжку большого размера. Морда у неё была вытянутой, ноги - длинными. Сейчас ротвейлеры уже не такие подвижные, как раньше, а ещё у них зачастую бывают проблемы с дыханием.
- Мопс. По размеру эти собаки остались такими же, как были, а вот морда у них изменилась. Глаза стали у них более раскосыми, сама по себе мордочка - более приплюснутой. Из-за этого у мопсов плохое зрение и бывают проблемы с дыханием.
- Бультерьер. Раньше такие собаки выглядели более пропорциональными. Сейчас же у них появилась большая голова, а тело уменьшилось. В итоге возникают у бультерьеров проблемы с сердцем и со слухом.
- Сенбернар. Тело у этих собак стало массивнее, а морда - короче. В результате у сенбернаров стали возникать проблемы с дыханием, нагрузка на сердце также увеличилась. Живут теперь такие собаки 6-8 лет вместо 8-10 лет, как раньше.
- Бульдог. Ранее такие псы были более подвижными, у них на коже вообще не было складок, а тело было короче. Сейчас же многие бульдоги из-за изменений в результате разведения рано становятся инвалидами. Срок их жизни при этом составляет примерно 6 лет.
Источник: Лайф