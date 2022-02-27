Насколько изменились собаки за 100 лет: семь известных пород

Сегодня существует большое количество пород собак. Но задумывались ли вы, как домашние любимцы выглядели сотню лет назад? Об изначальном виде представителей семи пород - ниже.

Такса. Эта порода была создана изначально для охоты на животных. Кроме того, 100 лет назад такса была намного выше, чем сейчас, и в 1,5 раза короче. У современных представителей этой породы возникают проблемы с позвоночником из-за большой длины, а ещё постоянно отнимаются задние лапы.