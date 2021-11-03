Насколько хороши самые дешёвые щелочные батарейки российской фирмы

Что касается ААА, то, как видим, экземпляр «Боезапаса» оказались мощнее «Космоса» того же производителя. В то же время они, конечно, энергии способны давать меньше всех остальных конкурентов: на 3-17 процентов - при разряде током 100 мА, на 12-20 процентов - при разряде большим током. Но объяснить это можно низкой ценой.

При тестировании моделей типа АА они заняли последнее место. Они дают энергии меньше на 16-28 процентов при разряде в 100 мА, на 22-34 процентов - при разряде большим током. Если говорить о конкретных фирмах, то, например, от FLARX батарейки «Боезапас» отстают на четверть.

В целом батарейки «Боезапас» дают меньше энергии, чем остальные щелочные, однако больше, чем солевые. Это нужно понимать при их установке в устройства.