Насколько хорошо ваш мозг реагирует на звуки пока вы спите

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Насколько хорошо ваш мозг реагирует на звуки пока вы спитеИ можете ли вы его осознать
Исследователи из Тель-Авивского университета выяснили, как мозг реагирует на звуковые сигналы во время сна, использовав вживленные в мозг электроды, что поможет в будущем раскрыть понимание человеческого сознания.
Исследование опиралось на данные, собранные с помощью электродов, вживленных в медицинских целях глубоко в мозг человека. Эта информация была использована для изучения различий между реакцией коры головного мозга на звуки во сне и в бодрствующем состоянии с изучением отдельных нейронов.
Ученые обнаружили, что во время сна реакция мозга на звук остается сильной по всем параметрам, кроме одного: уровня альфа-бета-волн, связанных с вниманием к слуховому входу и соответствующими ожиданиями. Это означает, что во время сна мозг анализирует слуховой сигнал, но не может сосредоточиться на звуке или идентифицировать его, и поэтому не происходит осознания.