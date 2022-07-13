Насколько хорошо ваш мозг реагирует на звуки пока вы спите

Исследование опиралось на данные, собранные с помощью электродов, вживленных в медицинских целях глубоко в мозг человека. Эта информация была использована для изучения различий между реакцией коры головного мозга на звуки во сне и в бодрствующем состоянии с изучением отдельных нейронов.

Ученые обнаружили, что во время сна реакция мозга на звук остается сильной по всем параметрам, кроме одного: уровня альфа-бета-волн, связанных с вниманием к слуховому входу и соответствующими ожиданиями. Это означает, что во время сна мозг анализирует слуховой сигнал, но не может сосредоточиться на звуке или идентифицировать его, и поэтому не происходит осознания.